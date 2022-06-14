Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської військово-цивільної адміністрації, керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука переконаний, що росії начхати на світову спільноту та міжнародні норми, тому вона буде діяти так, як вважатиме за потрібне

Донедавна офіційний Кремль дотримувався тези, що Росія не збирається окупувати території України. Що завдання відкритого вторгнення – провести демілітаризацію (знищити збройні сили України), денацифікацію (під цим не дуже зрозумілим самим росіянам терміном, напевно, малася на увазі зміна політичного курсу української держави: геть від ЄС – в обійми Росії, з постановкою біля керма кремлівських маріонеток у вигляді різного роду медведчуків, жваво та іншої нечисті).

Але наприкінці минулого тижня путін мав зустріч із молодими бізнесменами, під час якої він порівняв себе з Петром I, який приростав землями російську імперію.

Тобто, власне, акцентував на важливості збирання земель, на приєднанні до Росії інших територій.

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Незабаром після цього і з’явилися відповідні тези від першого заступника глави адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка. І хоч статтю терміново видалено, знайти її можна.

А сказане там лягає у контекст тез путіна про збирання земель.

На мою думку, це говорить про незбалансованість політики Кремля. Схоже, не вироблена досі єдина, чітка, зрозуміла самому керівництву Росії позиція – чого хочуть, чого домагаються щодо України.

Абсолютно нелогічно виглядає стирання з землі цілих міст, селищ, сіл у разі, якщо ви надалі збираєтеся їх залишки приєднувати до Росії.

Водночас паралельно відбуваються процеси, що підтверджують саме такі настрої агресора. Не створення якихось ЗНР, ХНР тощо, а фактично – приєднання окупованих територій безпосередньо до Росії.

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Взяти ті ж таки триколори на адміністративних будівлях. Хочу нагадати, що у 2014 році, коли бойові дії відбувалися на території Донецької та Луганської області, лише іноді піднімалися триколори у тимчасово окупованих населених пунктах. Але, як правило, вони висіли короткий проміжок часу, після чого змінювалися на ганчірочки так званих "ЛНР" та "ДНР". Нині ж скрізь відкрито піднімаються російські триколори.

Стрімко вводиться карбованцева зона на тимчасово окупованих територіях.

У Мелітополі дітям посилено рекомендували при заповненні анкет писати "Мелітополь, Ростовська область Росії". А на окупованих територіях Харківщини – Білгородська область Росії.

Так що, з одного боку, все виглядає сумбурно та нелогічно. З іншого – факти свідчать, що російські налаштовані окуповані території одночасно, без будь-яких казуїстичних транзитів як "республік", приєднувати до Росії.

Про це говорить і масовий російський десант чиновників, у тому числі у так званих "ДНР" та "ЛНР". І цим безпосередньо займається саме Кирієнко, який у фаворі у путіна. Головний ідеолог "Новоросії" Сурков, за деякими даними, відсунутий на нари (чи під домашнім арештом, чи взагалі в Лефортово). До того ж у всіх цих справах (взаємини Кремля з Л-ДНРією, переговорний процес з офіційним Києвом) не видно Козака, який раніше займався цими питаннями. Усі перші ролі у цьому процесі перебрав на себе Кіндер-Сюрприз – Кирієнко.

Схоже, змінилася генеральна лінія партії – Кремля – стосовно подій, що відбуваються на території нашої держави.

Завадити планам росіян можна єдиним способом – звільнити окуповані території силою зброї. Іншого шляху немає. У цьому контексті вести мову про санкції животворних – несерйозно.

Росія діятиме так, як вона вважає за потрібне. Їй начхати на світову спільноту, на міжнародні норми. Вона це вже довела неодноразово.