У Страткомі пообіцяли "журналісту" грошову винагороду за сприяння діям ЗСУ

Війна в Україні вносить все більше сум’яття в ряди російських окупантів. Так днями мера -колаборанта Геннадія Мацегору, який здав росіянам Куп’янськ кинули за грати ті ж, кого він так вітав. А тепер стало відомо, що матері загиблих солдатів окупаційної армії поклали провину за їхню загибель на російського "воєнного кореспондента".

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, жінки, діти яких служили у військовій частині № 74325 з міста Знаменська звернулись до Комітету солдатських матерів зі скаргою на "журналіста" видання "Ізвєстія" Валентина Трушніна. На їхню думку, у своїй статті від 30 червня, про танкові війська росіян у "ДНР" він розкрив позиції окупантів – і техніки, і особового складу. Це дозволило ЗСУ нанести по ним точний удар з важкої артилерії. В результаті п’ятеро солдат загинули, троє потрапили до лікарні у важкому стані. Тепер матері просять заборонити журналістам публікувати будь-яку інформацію з місць активних бойових дій.

Тим часом, у стані ЗСУ роботою російського "воєнкора" дуже задоволені і не приховують цього. "Зі свого боку хочемо подякувати валентину трушину за своєчасну і точну інформацію. По поверненню в Україну його вже очікує чергова грошова винагорода", — написали у Страткомі.

Нагадаємо, в Україні уже чекають на російських депутатів, яких керівництво Держдуми закликало їхати у відпустку до ОРДЛО. З тих само причин – так до них легше доберуться ЗСУ.