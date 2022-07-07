Росіяни кинули за ґрати українського мера-зрадника, який став на їх бік

Зрадник України став непотрібним навіть росіянам

Колишнього міського голову Куп'янська Геннадія Мацегору, який здав своє місто російським окупантам, наздогнало покарання за зраду. Росіяни, яких він так вітав у місті, заарештували його та кинули за ґрати.

Про це у четвер, 7 липня, в ефірі телемарафону повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У нас є інформація про те, що Мацегора заарештований окупантами, перебуває під вартою. Напевно, така доля чекає всіх зрадників нашої країни, тому що вони не потрібні навіть окупанти", — сказав Синєгубов.

Голова Харківської ОВА додав, що поки не володіє інформацією про те, чому Геннадія Мацегору заарештували.

Варто зазначити, що мер Куп'янська перейшов на бік ворога в перші ж дні війни та усіляко сприяв російським окупантам. Зокрема, забезпечував їх транспортом, житлом, пальним та їжею. Мацегора ще 27 лютого записав відеозвернення, у якому заявив, що Куп'янськ переходить під контроль російських окупантів, прикрившись тим, що росіяни нібито погрожували штурмом міста, тому він погодився на переговори й здав Куп'янськ без бою.

Вочевидь, зараз колаборант став непотрібний росіянам, або чимось їм не догодив, тому його просто прибрали.

Додамо, що Геннадію Мацегорі ще у лютому було повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у державній зраді.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 24 червня у тимчасово окупованому Херсоні стався вибух авто, внаслідок чого попередньо загинула людина. Усередині був зрадник Дмитро Савлученко. Він був активістом від партії проросійського блогера Анатолія Шарія, яку вже офіційно заборонили в Україні, і після захоплення Херсона перейшов на бік ворога.