Укр

Россияне бросили за решетку украинского мэра-предателя, вставшего на их сторону

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Мацегора сдал Купянск оккупантам 27 февраля Новость обновлена 07 июля 2022, 18:58
Мацегора сдал Купянск оккупантам 27 февраля

Предатель Украины стал не нужен даже россиянам

Бывшего городского главу Купянска Геннадия Мацегору, сдавшего свой город российским оккупантам, догнало наказание за измену. Русские, которых он так приветствовал в городе, арестовали его и бросили за решетку.

Об этом в четверг, 7 июля, в эфире телемарафона сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"У нас есть информация о том, что Мацегора арестован оккупантами, находится под стражей. Наверное, такая судьба ждет всех предателей нашей страны, потому что они не нужны даже оккупанты", — сказал Синегубов.

Глава Харьковской ОВА добавил, что пока не владеет информацией о том, почему Геннадия Мацегору арестовали.

Стоит отметить, что мэр Купянска перешел на сторону врага в первые же дни войны и всячески способствовал российским оккупантам. В частности, снабжал их транспортом, жильем, горючим и едой. Мацегора еще 27 февраля записал видеообращение, в котором заявил, что Купянск переходит под контроль российских оккупантов, прикрывшись тем, что россияне якобы угрожали штурмом города, поэтому он согласился на переговоры и сдал Купянск без боя.

Очевидно, сейчас коллаборант стал не нужен россиянам или чем-то им не угодил, поэтому его просто убрали.

Добавим, что Геннадию Мацегоре еще в феврале было сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в государственной измене.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 24 июня во временно оккупированном Херсоне произошел взрыв автомобиля, в результате чего погиб человек. Внутри был предатель Дмитрий Савлученко. Он был активистом от партии пророссийского блогера Анатолия Шария, которую уже официально запретили в Украине, и после захвата Херсона перешел на сторону врага.

Теги:
#Харьковская область #Плен #Купянск #Геннадий Мацегора