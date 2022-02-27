Мэр Купянска сдал город врагу, им займется СБУ: подробности

Ему инкриминируют 2 статьи уголовного кодекса

Пока украинские воины защищают страну, против мэра Купянска Геннадия Мацегоры начато расследование за госизмену и по факту посягания на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК Украины). Он решил сдать город РФ.

Об этом сообщает харьковская прокуратура.

Напомним, мэр Купянска Мацегора заявил, что город якобы переходит под контроль России. Он в видео рассказал, что в дежурную часть поступил звонок командира российских войск с предложением переговоров, иначе город будут шутрмовать. Мацегора решил сдаться без боя. Также появилась информация, что он решил с понедельника запустить образовательный процесс в городе, несмотря на ведение боевых действий в стране.

В прокуратуре также сообщили, что следствие установило умышленность действий и дальше расследованием до суда займется СБУ в Харьковской области.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что принципиальная позиция области — не отдавать врагу ни одной громады, а также, что украинские дети пойдут только в украинские школы.

Что известно про Мацегору. Избрался в 2020 году от ОПЗЖ. Родился в 1978 году. В 2010 избирался от "Партии регионов" в Купянский горсовет.

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Как ранее писал "Телеграф", противостояние оккупантам происходит на всех фронтах. Многие украинские города временно потеряны — среди них, вероятно, оказался Бердянск, куда зашли войска РФ.