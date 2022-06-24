В Херсоне снова подорвали авто - внутри был предатель и соратник Шария (фото, видео)

Очевидцы говорят, что водитель погиб

Утром в пятницу, 24 июня, во временно оккупированном Херсоне произошел взрыв авто, вследствие чего предварительно погиб человек. Внутри был предатель Дмитрий Савлученко.

Он был активистом от партии пророссийского блогера Анатолия Шария, которую уже официально запретили в Украине, и после захвата Херсона переметнулся на сторону врага. Данные о подрыве его авто сначала распространили местные каналы, после чего подтвердили источники местного издания МОСТ в правоохранительных органах. Оккупационные "власти" тоже признали подрыв.

Взрыв прогремел около 8 утра, при этом, как видно на видео с места событий, авто сильно горело, и очевидцы сообщали, будто бы человек внутри погиб. Также по их словам внутри транспортного средства были боеприпасы, которые сдетонировали.

Авто загорелось, взрывались боеприпасы

А вот что осталось от машины после взрыва

Внутри судя по всему был Дмитрий Савлученко, — после оккупации Херсона он заведовал молодежью и спортом в "администрации" оккупантов.

В 2014 году Савлученко был активистом на митингах за "русскую весну", после чего угодил в поножовщину с "Правым сектором", на время пропал, а потом появился как создатель молодежной организации "Новая Русь", название которой говорит само за себя.

Савлученко активно участвовал в пророссийских митингах

Стоит заметить, что Херсон все месяцы оккупации пытается бороться с захватчиками, — пока была возможность, люди ходили на митинги за Украину, даже несмотря на силовые разгоны. Сейчас такие акции опасны для жизни.

Однако партизаны не дремлют: только на прошлой неделе в Херсоне взорвали автомобиль коллаборанта и начальника исправительной колонии Евгения Соболева.