Мер Куп’янська здав місто ворогові, їм займеться СБУ: подробиці

Йому інкримінують 2 статті кримінального кодексу

Поки українські воїни захищають країну, проти мера Куп’янська Геннадія Мацегори розпочато розслідування за держзраду та за фактом зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України). Він вирішив здати місто РФ.

Про це повідомляє харківська прокуратура.

Нагадаємо, мер Куп’янська Мацегора заявив, що місто нібито переходить під контроль Росії. Він у відео розповів, що до чергової частини надійшов дзвінок командира російських військ із пропозицією переговорів, інакше місто штурмуватимуть. Мацегора вирішив здатися без бою. Також з’явилася інформація, що він вирішив із понеділка запустити освітній процес у місті, попри ведення бойових дій у країні.

У прокуратурі також повідомили, що слідство встановило умисність дій і надалі розслідуванням до суду займеться СБУ у Харківській області.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що принципова позиція області – не віддавати ворогові жодної громади, а також, що українські діти підуть лише до українських шкіл.

Що відомо про Мацегору? Обрався у 2020 році від ОПЗЖ. Народився 1978 року. У 2010 році обирався від "Партії регіонів" до Куп’янської міськради.

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Як раніше писав "Телеграф", протистояння окупантам відбувається на всіх фронтах. Багато українських міст тимчасово втрачено — серед них, ймовірно, опинився Бердянськ, куди зайшли війська РФ.