В росії депутатам запропонували їхати у відпустку на Донбас: у Зеленського відповіли

У Офісі президента в цілому схвально поставились до ідеї відкрити туристичне агентство "рускій мір"

Поки російським пропагандистам відверто не раді у окупованих українських регіонах, в Держдумі рф придумали нову абсурдну ініціативу, пов’язану із захопленими територіями. Її голова в’ячеслав володін закликав депутатів під час літньої відпустки з’їздити у так звані "ЛНР" та "ДНР".

Як повідомляє ТАСС, там вони мають "обговорювати питання допомоги Донбасу та формування єдиного правового поля". Спікер аргументував це тим, що під час парламентських канікул депутатам не треба буде ходити на пленарні засідання і вони повинні будуть присвятити себе вирішенню "проблем людей".

За словами Володіна, члени Держдуми мають об’єднатись в умовах проведення "спецоперації", щоби протистояти не Україні, а НАТО, США та європейським країнам "які вибрали створення проблем для російської федерації".

Відповідь на це одразу дав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він у своєму Twitter назвав ідею володіна "туристичним агентством "рускій мір" і додав, що російським так званим політикам дійсно варто побачити, за що уже скоро вони всі опиняться на лаві підсудних.

У коментарях ідею Подоляка в цілому підтримали, наголосивши, що ЗСУ уже зачекались таких гостей. Як і українські чорноземи, яким не завадить свіже добриво.

Нагадаємо, раніше Подоляк назвав три причини, через які росія сама постійно бомбить свої міста і бреше, що це роблять українські військові.