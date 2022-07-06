В России депутатам предложили ехать в отпуск на Донбасс: у Зеленского ответили

В Офисе президента в целом одобрительно отнеслись к идее открыть туристическое агентство "русский мир"

Пока российским пропагандистам откровенно не рады в оккупированных украинских регионах, в Госдуме рф придумали новую абсурдную инициативу, связанную с захваченными территориями. Ее глава вячеслав володин призвал депутатов во время летнего отпуска съездить в так называемые "ЛНР" и "ДНР".

Как сообщает ТАСС, там они должны "обсуждать вопросы помощи Донбассу и формирование единого правового поля". Спикер аргументировал это тем, что во время парламентских каникул депутатам не нужно будет ходить на пленарные заседания и они должны будут посвятить себя решению "проблем людей".

По словам володина, члены Госдумы должны объединиться в условиях проведения "спецоперации", чтобы противостоять не Украине, а НАТО, США и европейским странам "выбравшим создание проблем для российской федерации".

Ответ на это сразу дал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он в своем Twitter назвал идею володина "туристическим агентством "русский мир" и добавил, что российским так называемым политикам действительно стоит увидеть, за что уже скоро они все окажутся на скамье подсудимых.

В комментариях идею Подоляка в целом поддержали, подчеркнув, что ВСУ уже заждались таких гостей. Как и украинские черноземы, которым не помешает свежее удобрение.

Напомним, ранее Подоляк назвал три причины, по которым россия сама постоянно бомбит свои города и лжет, что это делают украинские военные.