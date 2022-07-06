У Зеленского назвали три причины, по которым рф сама бомбит свои города

Украинские политики продолжают фиксировать каждое преступление страны-агрессора

В Офисе президента Украины отреагировали на громкие обвинения во лжи, прозвучавшие со стороны главы российского МИД сергея лаврова. Как известно, дипломат заявил, что Киев обманывает, говоря, будто бы российские военные сами обстреливают территорию рф с целью создания провокаций. По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, для того, чтобы отважиться на подобный шаг, у Кремля сейчас есть минимум три причины.

Их чиновник перечислил в личном Twitter-аккаунте в среду, 6 июля. Также Подоляк отметил, что когда придет время расплаты, то ее потребуют у верхушки российских властей не только украинские граждане.

По словам представителя Офиса президента, Кремль своими распоряжениями насчет провокативных обстрелов приграничных областей россии убивает сразу нескольких зайцев.

Во-первых, таким образом россиян отвлекают от "холодильника" — то есть от понижения зарплат и общего уровня жизни, а также повышения цен на все привычные товары.

Во-вторых, с помощью подобных провокаций российская власть вместе с пропагандистами подогревает градус антиукраинской истерии в обществе.

Третьим и немаловажным фактором есть попытка россиян помешать Западу направлять Украине новое вооружение. Мол, вот, вы поставили им дальнобойное оружие и они начали палить по мирным городам.

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"Но все это фиксируется, — подчеркнул Михаил Подоляк. — На Кремль ждет трибунал за преступления не только перед украинским народом, но и перед собственным".

К слову, стоит заметить, что факт обстрела российской стороной того же Белгорода зафиксирован благодаря фотографиям. Как видно на снимках, в местных домах застряли обломки снарядов системы "Панцирь-С1", которая есть на вооружении только в армии рф.

И при этом кремлевские политики продолжают выставлять себя жертвами ситуации, а также угрожать миру ядерной расправой, если будет подниматься вопрос трибунала.