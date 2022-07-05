Російські пропагандисти оскандалилися з репортажем з Лисичанська

Пропагандисти росмедія прорекламували український слоган "ПТН ПНХ"

Українська армія відійшла з Лисичанська, у неділю, 3 липня. У Генштабі ЗСУ пояснили це кратною перевагою окупантів у кількості артилерії, авіації, РСЗВ, боєприпасів та особового складу.

Один із російських пропагандистських каналів показав у своєму сюжеті як росіяни заходять до міста та продемонстрував відомий український слоган "ПТН ПНХ", повідомляє Телеграф.

Пропагандисти зняли сюжет про те, як ЗСУ зустрічали "асвабадітєлєй" на підступах до Лисичанська. На одному з кадрів видно напис на мікроавтобусі: "ПТН ПНХ". Пропагандист у бронежилеті з написом "преса" навіть вказує рукою на цей напис.

Слід зазначити, що з відеорядом у росіян теж щось пішло не так. Сама суть сюжету також викликає запитання. У ролику йдеться про те, що українські військові зробили із Лисичанська справжню фортецю.

"Всі підступи до міста були ґрунтовно заміновані, причому не просто розкидали міни по дорогах та узбіччям, а з підкопами під дорогами та мінними полями в зеленці", — захоплюються росіяни.

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У самому місті окупанти з цікавістю вивчали українські фортифікаційні споруди та дивувалися продуманості системи захисту міста.

"Всі основні перехрестя були заблоковані перепонами. Окопи викопали по всьому Лисичанську, причому зі сховищами та тунелями, а це колосальна праця", — не перестають захоплюватися професіоналізмом українських ЗСУ загарбники.

Нагадаємо, в Нацгвардії спростували гучні заяви Росії про Лисичанськ.