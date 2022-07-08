Зачем раскрыл позиции? Матери оккупантов обвинили в гибели сыновей "военкора"

В Страткоме пообещали "журналисту" денежное вознаграждение за содействие действиям ВСУ

Война в Украине вносит все большее смятение в ряды российских оккупантов. Так на днях мэра-коллаборанта Геннадия Мацегору, сдавшего россиянам Купянск, бросили за решетку те же, кого он так приветствовал. Теперь же стало известно, что матери погибших солдат оккупационной армии возложили вину за их гибель на российского "военного корреспондента".

Как сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, женщины, дети которых служили в воинской части № 74325 из города Знаменска, обратились в Комитет солдатских матерей с жалобой на "журналиста" издания "Известия" Валентина Трушнина. По их мнению, в своей статье от 30 июня о танковых войсках россиян в "ДНР" он раскрыл позиции оккупантов – и техники, и личного состава. Это позволило ВСУ нанести по ним точный удар тяжелой артиллерией. В результате пятеро солдат погибли, трое попали в больницу в тяжелом состоянии. Теперь матери просят запретить журналистам публиковать какую-либо информацию из мест активных боевых действий.

Между тем, в стане ВСУ работой российского военкора очень довольны и не скрывают этого. "Со своей стороны хотим поблагодарить Валентина Трушнина за своевременную и точную информацию. По возвращению в Украину его уже ожидает очередное денежное вознаграждение", — написали в Страткоме.

Напомним, в Украине уже ждут российских депутатов, которых руководство Госдумы призвало ехать в отпуск в ОРДЛО. По тем же причинам – так до них легче доберутся ВСУ.