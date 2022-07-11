путін хоче роздати російські паспорти всім українцям – вийшов указ

До сьогодні цією процедурою пропонувались скористатись мешканцям тимчасово окупованих територій України

Після того, як Україна з 1 липня запровадила для росіян візовий режим, кремлівський диктатор володимир путін вирішив спростити для всіх українців порядок отримання російського паспорта. Він підписав зміни до давнішого указу, який з 2019 року надавав таке право мешканцям ОРДЛО. Документ вступає в силу з моменту підписання.

Указ путіна про спрощену видачу паспортів рф всім українцям

Про появу нового документу повідомляє пропагандистський канал RT. Це вже друге цього року "спрощення" видачі паспортів рф, запроваджене путіним. Так 25 травня він запровадив його для мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Юристи оцінювали документ, як спрямований на примусову паспортизацію мешканців цих українських регіонів.

Втім, така ініціатива ентузіазму у місцевих мешканців не викликала. В перший день видачі російських паспортів у Мелітополі за ними прийшло приблизно 25 осіб. Відчуваючи спротив від місцевого населення, окупанти почали створювати умови, за яких будь-яка діяльність без таких документів стає вкрай проблематичною.

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Нинішнє спрощення може бути пов’язане з нещодавніми словами путіна про те, що росія буцімто ще не починала повномасштабної війни в Україні. Таким чином він намагається дати зрозуміти, що прагне окупувати всю територію нашої країни.

Як повідомляв "Телеграф", міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що світ занадто слабко реагує на примусову паспортизацію українців на окупованих територіях. Він закликав за це посилити санкції проти країни-агресорки.