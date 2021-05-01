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Масова видача російських паспортів на Донбасі: Кулеба дорікнув союзників

Масова видача російських паспортів на Донбасі: Кулеба дорікнув союзників
Оновлено 17:09 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

Очільник міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба занепокоєний занадто м'яким ставленням союзників України до роздавання Російською Федерацією своїх паспортів мешканцям окупованої території Донбасу.

Інтерв'ю з міністром надруковано на сайті Радіо Свобода 1 травня.

За словами Дмитра Кулеби, друзі й партнери України занадто м’яко реагують на розповсюдження паспортів РФ на непідконтрольних Києву територіях. Росія ж, у свою чергу, відчуваючи, що все йде за її планом активізує цей процес. Українська сторона не може фізично вплинути на видачу паспортів, хоча посилення санкцій у відповідь на таку політику Росії, значно призупинило б розповзання "руського миру" на Донбасі.

Голова відомства зауважує на важливості реагування на такі дії Росії, оскільки наслідками такої "паспортизації" завжди бувають спроби РФ захищати російських громадян, що мешкають на тих територіях.

У мережі наочно показали, яке озброєння використовує Росія на Донбасі

З боку ж міжнародних наглядачів чути лише занепокоєння цими діями. Хоча й вони визнають, що "паспортизація" може бути використана для нової агресії проти України.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 136

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МЗС, Росія, Донбас, Дмитро Кулеба.
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