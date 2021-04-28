У мережі наочно показали, яке озброєння використовує Росія на Донбасі

В інтернеті з'явилися фотографії й опис техніки радіоелектронної боротьби (РЕБ), за допомогою якої війська РФ ведуть війну з Україною на Донбасі.

Про це повідомляють в Телеграм волонтери спільноти InformNapalm.

Вони згадують, що російські ЗМІ в кінці квітня 2021 почали активно просувати маніпуляції, нібито Україна вже розгортає американські засоби РЕБ на Донбасі.

"Як аргумент наводять інформацію, нібито БПЛА СММ ОБСЄ не можуть піднятися в повітря, тому що їх блокує РЕБ. Звичайно, вони при цьому обходять тему, що саме з боку РФ на Донбасі присутні більше 12 типів систем РЕБ", - повідомляється в групі InformNapalm.

Як доказ волонтери показали фото техніки РЕБ, яка задіяна Росією на Донбасі сьогодні.

Нагадаємо, на стрільби в Чорне море екстрено відправився російський ракетний крейсер "Москва".