Росіяни втратили право в’їжджати в Україну без віз

Росіян на в’їзді перевірятимуть ретельніше, ніж громадян інших країн, і можуть не впустити в Україну навіть за наявності візи

Запроваджений в середині червня візовий режим для громадян росії відсьогодні вступає в дію. Тепер жителі країни-агресора не зможуть вільно в’їхати до України і повинні будуть отримувати візи. "Телеграф" розбирався, як це зробити і хто з росіян зможе перетнути кордон, а кого не пропустять за жодних обставин.

Про те, що візовий режим для росіян може бути запроваджено, президент України Володимир Зеленський сказав на початку червня, а уже 17 числа уряд розірвав угоду про безвізовий режим з рф і призупинив дію угоди про спрощений рух у прикордонних областях. Рішення аргументували міркуваннями національної безпеки. З 1 липня росіяни не можуть вільно перетинати український кордон, а мусять отримувати візу і пояснювати мету свого візиту.

Отримати українську візу безпосередньо в росії наразі неможливо, адже з початком війни Київ розірвав дипломатичні відносини з москвою і закрив посольство.

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Право видавати в’їзді документи отримала компанія VFS Global. Але її російські офіси також закриті і наразі невідомо, коли вони відкриються. Речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі Бі-Бі-Сі повідомив – щойно компанія відновить роботу, росіяни зможуть скористатись її послугами.

Єдиним дійсно доступним шляхом отримання української візи для росіян зараз є звернення до українських посольств у третіх країнах. Для цього їм треба буде виїхати за кордон і подати документи до дипустанови.

Візи громадянам росії Україна видає на загальних підставах. Пакет документів, необхідний для отримання в’їзного дозволу, стандартний – перелік можна знайти на сайті МЗС України А от електронні візи зі спрощеною процедурою отримання для росіян будуть недоступні.

Типи віз, доступних для громадян рф – це В, С і D. Відповідно – транзитні на 5 днів, короткострокові на 90 днів протягом шести місяців та довгострокові. За словами Ніколенка, перевірка охочих отримати візу в Україну росіян буде ретельнішою, ніж для громадян інших країн, до неї залучатимуть фахівців "інших служб".

При цьому факт отримання української візи сам по собі не гарантуватиме в’їзду на територію. Ще одну перевірку треба буде пройти на кордоні, пояснивши мету поїздки. Як розтлумачив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, заїхати росіяни зможуть тільки з території ЄС або Молдови, адже всі прикордонні переходи з росії чи Білорусі зараз зачинені і не працюють. За його словами, є п’ять вимог, яким має відповідати росіянин, щоби потрапити до України: наявність візи, паспорта, відсутність персональної заборони на в’їзд, кошти на забезпечення перебування та чітка мета поїздки. Якщо один із цих пунктів буде відсутній, на кордоні росіянин отримає відмову.

Нагадаємо, Україна може запровадити візовий режим також з Ізраїлем – країна нещодавно ускладнила процедуру в’їзду для українців, тому МЗС розробляє заходи у відповідь.