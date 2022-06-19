Візи з росією: Україні потрібно вирішити важливий момент, розповів міністр

Про вартість візи та шляхи її отримання МЗС поінформує окремо

Україна готується до введення візового режиму з РФ, однак перед цим Міністерству закордонних справ необхідно напрацювати механізм для видачі віз росіянам, а також знайти країну, яка представлятиме інтереси України в Москві.

Про це у неділю, 19 червня, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі телемарафону.

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"По-перше, у нас існують чинні угоди із візовими центрами РФ, наскільки нас поінформував на засіданні уряду заступник міністра закордонних справ Микола Точицький. По-друге, будуть надані пропозиції президенту України для того, щоб обрати країну, яка буде представляти тимчасово інтереси України в Російській Федерації", — зазначив він.

До слова, переліку країн в ефірі телемарафону Немчіновим озвучено не було. Міністр Кабміну також додав, що МЗС додатково надасть інформацію про способи отримання візи в Україну для росіян та її вартості.

До 1 липня громадяни можуть перетинати кордон за чинними правилами.

Нагадаємо, що про запровадження візового режиму з РФ повідомив президент України Володимир Зеленський. За рішенням Кабміну, його введуть з 1 липня, задля протидії ймовірним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.