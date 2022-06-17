Зеленський оголосив про запровадження візового режиму з росією: названо дату

В Україні скасували безвізового режиму для громадян рф

З 1 липня в Україні запровадять візовий режим в’їзду для росіян. Відповідне рішення було прийнято під час засідання Кабінету міністрів України.

Про це у п'ятницю, 17 червня, повідомив український лідер Володимир Зеленський, відзначивши, що це важливе рішення буде впроваджено задля протидії ймовірним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.

"У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України. І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом рф про безвізові поїздки громадян України і російської федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з росією", — йдеться в тексті публікації президента.

Варто додати, що впровадження візового режиму для росіян встиг прокоментувати й глава Офісу президента Андрій Єрмак, який відзначив, що Кабмін вже ухвалив відповідне рішення в рамках якого візовий режим для громадян рф запрацює з 1 липня.

"Безпека сьогодні в пріоритеті. На тлі повномасштабної війні, яку розпочала рф, є необхідність посилення режиму контролю за в'їздом громадян росії на територію України. Також є запит суспільства і для влади це дуже важливо", — написав він.

Нагадаємо, що раніше на офіційному сайті петицій до президента з'явилося звернення щодо провадження візового режиму для громадян росії. Після чого Зеленський доручив опрацювати це питання прем’єр-міністрові Денису Шмигалю, а також висловив подяку українцям за їх активну громадянську позицію.

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент України Володимир Зеленський вперше висловився щодо візового режиму для росіян під час одного зі своїх інтерв'ю із журналістами, назвавши його "непоганою ідеєю, котру потрібно довести до результату".