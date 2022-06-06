Зеленський висловився щодо візового режиму з росією

В Україні заговорили про можливість скасування безвізового режиму для громадян росії

Президент України Володимир Зеленський вважає впровадження візового режиму з російською федерацією "непоганою ідеєю, котрі потрібно довести до результату".

Як передає "Телеграф", про це лідер країни заявив під час свого чергового інтерв'ю із журналістами у понеділок, 6 червня. За його словами, президент має достатню кількість повноважень, щоб довести цю справу до позитивного підсумку.

"Я вважаю, що те, про що ви говорите (введення візового режиму для російських громадян, — ред. редакцією) — це непогана ідея. І я вважаю, що у мене достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату", — пояснив гарант.

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Варто нагадати, що після того, як російська федерація повномасштабно вторглася на українські землі, в Україні прийняли історичне рішення щодо розірвання дипломатичних відносин з рф. Окрім того, через систематичні бойові дії контрольні пункти пропуску на кордоні з росіє і Білоруссю. також не працюють.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що президент України Володимир Зеленський напередодні знову поспілкувався з прем'єром Британії Борисом Джонсоном та обговорив із ним майбутню поставку Україні потужних РСЗВ для оборони від російського агресора.