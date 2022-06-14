Україна погодила "транспортний безвіз" з ЄС: "На це чекали п'ять років"

Остаточно підписати документ мають до кінця поточного місяця

Україна погодила з Європейською комісією спеціальну угоду про лібералізацію автомобільних перевезень. Підписання документа, який має суттєво спростити експорт товарів автотранспортом, очікується наприкінці червня.

Про це у вівторок, 14 червня, повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм на власній сторінці у Facebook. За його словами, Кабмін погодив остаточну редакцію Угоди днем раніше — 13 червня.

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"Українські перевізники чекали цього майже п’ять років — вчора ми погодили остаточну редакцію Спеціальної Угоди про лібералізацію автомобільних перевезень з делегацією Єврокомісії. Якщо коротко, для перевізників підписання цієї Угоди матиме таке ж значення, як скасування віз з країнами ЄС", — написав заступник голови Мінінфраструктури.

Найєм додав, що за останнє п'ятиріччя ЄС став основним торговельним партнером Україні, про що свідчать цифри — питома вага товарообігу з європейськими країнами у 2021 році складала понад 41%, а обсяг вантажоперевезень автомобільним транспортом збільшився майже на 42%. Однак, подальше зростання показників товарообігу могло опинитися під загрозою, адже дозволів на міжнародні перевезення не вистачало, а місцями ставало ще менше.

"Фактично дозвільна система була штучним бар'єром для здійснення вільної торгівлі, обмежуючи не лише двосторонню торгівлю, а й транзит наших товарів країнами ЄС. А за три останні місяці у зв’язку з блокуванням українських портів обсяг товарообігу з ЄС автомобільним транспортом зріс у декілька разів…Очевидно, ніяка дозвільна система такого навантаження б не витримала, і був великий ризик зупинки експорту автотранспортом вже у вересні-жовтні", — додав він.

За словами Найєма, проблема нестачі дозволів на міжнародне перевезення вирішиться підписанням вищевказаної угоди України та ЄС. Документ мають підписати до кінця червня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Європарламент підтримав рішення щодо скасування імпортних мит ЄС на весь український експорт терміном на один рік. На такий крок європарламентарі пішли, щоб підтримати економіку України.