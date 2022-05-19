Європарламент "за": ЄС пішов на важливий крок заради України

Парламентарі проголосували за скасування імпортних мит ЄС для України

У четвер, 19 травня, Європарламент підтримав рішення щодо скасування імпортних мит ЄС на весь український експорт терміном на один рік. На такий крок європарламентарі пішли, щоб підтримати економіку України.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у власному Telegram-каналі.

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"Європарламент ухвалив рішення скасувати імпортні мита для України на рік. Це важливе рішення для підтримки нашої економіки, яке стосується українського експорту", — написав голова ОП.

Тим часом на сайті Європарламенту зазначили, що голосування за скасування імпортних мит для України відбулося на пленарному засіданні у четвер, 19 травня. "За" проголосували 515 депутатів, "проти" — 32, 11 — утрималися.

У Європарламенті наголосили, що це голосування — відповідь на наслідки війни росії проти України. Зазначається, що бойові дії суттєво обмежують можливості України щодо торгівлі, тому таким чином парламентарі вирішили нашу країну підтримати.

Варто зазначити, що на рік для України скасували ввізне мито на промислову продукцію, ввізне мито на фрукти та овочі, а також антидемпінгове мито та захисні заходи щодо імпорту.

Додамо, що проголосований Європарламентом документ мають опублікувати в Офіційному журналі ЄС. Рішення набуде чинності наступного дня після його появи у журналі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що депутати Європарламенту закликали до додаткових каральних заходів щодо росії, включаючи негайне повне ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу, тим самим підтримавши повну відмову від російських нафти та газу.