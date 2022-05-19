Европарламент "за": ЕС пошел на важный шаг ради Украины

Парламентарии проголосовали за отмену импортных пошлин ЕС для Украины

В четверг, 19 мая, Европарламент поддержал решение об отмене импортных пошлин на весь украинский экспорт сроком на один год. На такой шаг европарламентарии пошли, чтобы поддержать экономику Украины.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в собственном Telegram-канале.

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"Европарламент принял решение отменить импортные пошлины для Украины на год. Это важное решение для поддержки нашей экономики, которое касается украинского экспорта", — написал глава ОП.

Тем временем на сайте Европарламента отметили, что голосование за отмену импортных пошлин для Украины состоялось на пленарном заседании в четверг, 19 мая. "За" проголосовали 515 депутатов, "против" — 32, 11 — воздержались.

В Европарламенте подчеркнули, что это голосование — ответ на последствия войны россии против Украины. Отмечается, что боевые действия существенно ограничивают возможности Украины по торговле, поэтому таким образом, парламентарии решили нашу страну поддержать.

Стоит отметить, что на год для Украины отменили ввозные пошлины на промышленную продукцию, ввозные пошлины на фрукты и овощи, а также антидемпинговые пошлины и защитные меры по импорту.

Добавим, что проголосованный Европарламентом документ должен быть опубликован в Официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу на следующий день после его появления в журнале.

Ранее "Телеграф" сообщал, что депутаты Европарламента призвали к дополнительным карательным мерам по россии, включая немедленное полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа, тем самым поддержав полный отказ от российских нефти и газа.