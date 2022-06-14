Украина согласовала "транспортный безвиз" с ЕС: "Этого ждали пять лет"

Окончательно подписать документ должны до конца текущего месяца

Украина согласовала с Европейской комиссией специальное соглашение о либерализации автомобильных перевозок. Подписание документа, который должен существенно упростить экспорт товаров автотранспортом, ожидается в конце июня.

Об этом во вторник, 14 июня, сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем на своей странице в Facebook. По его словам, Кабмин согласовал окончательную редакцию Соглашения днем ранее – 13 июня.

Проверенные новости о войне и не только в нашем Telegram

"Украинские перевозчики ждали этого почти пять лет — вчера мы согласовали окончательную редакцию Специального Соглашения о либерализации автомобильных перевозок с делегацией Еврокомиссии. Если коротко, для перевозчиков подписание этого Соглашения будет иметь такое же значение, как отмена виз со странами ЕС", — написал зам. главы Мининфраструктуры.

Найем добавил, что за последнее пятилетие ЕС стал основным торговым партнером Украины, о чем свидетельствуют цифры — удельный вес товарооборота с европейскими странами в 2021 году составлял более 41%, а объем грузоперевозок автомобильным транспортом увеличился почти на 42%. Однако дальнейший рост показателей товарооборота мог оказаться под угрозой, ведь разрешений на международные перевозки не хватало, а местами становилось еще меньше.

"Фактически разрешительная система была искусственным барьером для осуществления свободной торговли, ограничивая не только двустороннюю торговлю, но и транзит наших товаров по странам ЕС. А за три последних месяца в связи с блокировкой украинских портов объем товарооборота с ЕС автомобильным транспортом вырос в несколько раз… Очевидно, никакая разрешительная система такой нагрузки не выдержала бы, и был велик риск остановки экспорта автотранспортом уже в сентябре-октябре", — добавил он.

По словам Найема, проблема нехватки разрешений на международную перевозку решится подписанием вышеуказанного соглашения Украины и ЕС. Документ должен быть подписан до конца июня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Европарламент поддержал решение об отмене импортных пошлин ЕС на весь украинский экспорт сроком на один год. На такой шаг европарламентарии пошли, чтобы поддержать экономику Украины.