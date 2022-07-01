Россияне потеряли право въезжать в Украину без виз

Россиян на въезде будут проверять более тщательно, чем граждан других стран, и могут не впустить в Украину даже при наличии визы

Введенный в середине июня визовый режим для граждан россии с сегодняшнего дня вступает в действие. Теперь жители страны-агрессора не смогут свободно въехать в Украину и должны будут получать визы. "Телеграф" разбирался, как это сделать и кто из россиян сможет пересечь границу, а кого не пропустят ни при каких обстоятельствах.

О том, что визовый режим для россиян может быть введен, президент Украины Владимир Зеленский сказал в начале июня, а уже 17 числа правительство расторгло соглашение о безвизовом режиме с россией и приостановило действие соглашения об упрощенном движении в приграничных областях. Решение аргументировали соображениями национальной безопасности. С 1 июля россияне не могут свободно пересекать украинскую границу, а должны получать визу и объяснять цель своего визита.

Получить украинскую визу прямо в россии пока невозможно, ведь с началом войны Киев разорвал дипломатические отношения с москвой и закрыл посольство.

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Право выдавать въезд документы получила компания VFS Global. Но ее российские офисы также закрыты и пока неизвестно, когда они откроются. Спикер МИД Олег Николенко в комментарии Би-Би-Си сообщил – как только компания возобновит работу, россияне смогут воспользоваться ее услугами.

Единственным действительно доступным путем получения украинской визы для россиян сейчас является обращение в украинские посольства в третьих странах. Для этого им предстоит выехать за границу и подать документы в дипучреждение.

Визы гражданам россии Украина выдает на общих основаниях. Пакет документов, необходимый для получения въездного разрешения, стандартный – перечень можно найти на сайте МИД Украины. А вот электронные визы с упрощенной процедурой получения для россиян будут недоступны.

Типы виз, доступных для граждан России – это В, С и D. Соответственно – транзитные на 5 дней, краткосрочные на 90 дней в течение шести месяцев и долгосрочные. По словам Николенко, проверка желающих получить визу в Украину россиян будет более тщательной, чем для граждан других стран, к ней будут привлекаться специалисты "других служб".

При этом факт получения украинской визы сам по себе не гарантирует въезд на территорию. Еще одну проверку предстоит пройти на границе, объяснив цель поездки. Как пояснил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, заехать россияне смогут только с территории ЕС или Молдовы, ведь все пограничные переходы из россии или Белоруссии сейчас закрыты и не работают. По его словам, есть пять требований, которым должен отвечать россиянин, чтобы попасть в Украину: наличие визы, паспорта, отсутствие персонального запрета на въезд, деньги на обеспечение пребывания и четкая цель поездки. Если один из этих пунктов отсутствует, на границе россиянин получит отказ.

Напомним, Украина может ввести визовый режим также с Израилем – страна недавно усложнила процедуру въезда для украинцев, поэтому МИД разрабатывает ответные меры.