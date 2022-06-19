Визы с россией: Украине нужно решить важный момент, рассказал министр

О стоимости визы и путях ее получения МИД проинформирует отдельно

Украина готовится к введению визового режима с РФ, однако перед этим Министерству иностранных дел необходимо наработать механизм для выдачи виз россиянам, а также найти страну, представляющую интересы Украины в Москве.

Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире телемарафона.

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"Во-первых, у нас существуют действующие соглашения с визовыми центрами РФ, насколько нас проинформировал на заседании правительства заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий. Во-вторых, будут предоставлены предложения президенту Украины для того, чтобы выбрать страну, которая будет представлять интересы Украины в Российской Федерации", — отметил он.

К слову, список стран в эфире телемарафона Немчиновым озвучен не был. Министр Кабмина также добавил, что МИД дополнительно предоставит информацию о способах получения визы в Украину для россиян и ее стоимости.

До 1 июля граждане могут пересекать границу по действующим правилам.

Напомним, что о введении визового режима с РФ сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По решению Кабмина, его введут с 1 июля для противодействия возможным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.