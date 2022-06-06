Зеленский высказался насчет визового режима с россией

В Украине заговорили о возможности отмены безвизового режима для граждан россии

Президент Украины Владимир Зеленский считает введение визового режима с российской федерацией "неплохой идеей, которые нужно довести до результата".

Как передает "Телеграф", об этом лидер страны заявил во время своего очередного интервью с журналистами в понедельник, 6 июня. По его словам, президент обладает достаточным количеством возможностей, дабы довести это дело до положительного итога.

"Я считаю, что, то, о чем вы говорите (введение визового режима для российских граждан, — ред. редакцией) — это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата", — объяснил гарант.

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Следует напомнить, что после того, как российская федерация полномасштабно вторглась на украинские земли, в Украине приняли историческое решение по расторжению дипломатических отношений с рф. Кроме того, из-за систематических боевых действий контрольные пункты пропуска на границе с россией и беларусью тоже не работают.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский накануне снова пообщался с премьером Британии Борисом Джонсоном и обсудил с ним предстоящую поставку Украине мощных РСЗО для обороны от российского агрессора.