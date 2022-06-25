Израиль ввел визы для украинцев: в Киеве готовят ответ
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В Киеве болезненно воспринимают решение Израиля о создании преград на въезд украинских граждан
Украина рассматривает возможность приостановки безвиза с Израилем в ответ на введение электронных виз для украинцев, которые пытались найти убежище в стране после начала вторжения россии.
Об этом в интервью израильскому изданию "Детали" рассказал посол Украины Евгений Корнийчук. По его словам, помимо виз для украинцев, власти Израиля сократили список родственников, имеющих право посетить граждан-израильтян, а также не рассматривают приглашения на лечение.
Вместе с тем он отметил, что ограничения на въезд введены лишь для украинцев, в то время как россияне и белорусы могут посещать страну без дополнительных преград.
"Ни я, ни мое руководство не можем не воспринимать это болезненно. В моем МИДе и в Офисе Президента Украины мне говорят: такое – неприемлемо", — сказал Корнийчук.
По его словам, в ответ украинское руководство задумывается о приостановке безвиза с Израилем, что хоть и не особо заметно сейчас, но непременно скажется во время празднования Рош ха-Шана.
Посол напомнил, что Украина столкнулась с огромными потерями и разрушениями, а потому ждет от партнеров какой-либо помощи, платной или бесплатной.
"Мы не считаем, что Израиль нам что-то должен. Но с моральной точки зрения разве вы не должны быть на правильной стороне этой войны?", — сказал он.
Как сообщалось ранее, Корнийчук уже критиковал власти Израиля за отсутствие реакции на российское вторжение в Украину, а также призывал разблокировать продажи системы "Железный купол".