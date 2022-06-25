Ізраїль запровадив візи для українців: у Києві готують відповідь

У Києві болісно сприймають рішення Ізраїлю щодо створення перешкод на в’їзд українських громадян

Україна розглядає можливість призупинення безвізу з Ізраїлем у відповідь на запровадження електронних віз для українців, які намагалися знайти притулок у країні після початку вторгнення росії.

Про це в інтерв’ю ізраїльському "Деталі" розповів посол України Євген Корнійчук. За його словами, крім віз для українців, влада Ізраїлю скоротила список родичів, які мають право відвідати громадян-ізраїльтян, а також не розглядають запрошення на лікування.

Водночас він зазначив, що обмеження на в’їзд запроваджено лише для українців, тоді як росіяни та білоруси можуть відвідувати країну без додаткових перешкод.

"Ні я, ні моє керівництво не можемо не сприймати це болісно. У моєму МЗС та в Офісі Президента України мені кажуть: таке – неприйнятне", — сказав Корнійчук.

За його словами, у відповідь українське керівництво замислюється про призупинення безвізу з Ізраїлем, що хоч і не особливо помітно зараз, але неодмінно позначиться під час святкування Рош-ха-Шана.

Посол нагадав, що Україна зіткнулася з величезними втратами та руйнуваннями, а тому чекає від партнерів будь-якої допомоги, платної чи безкоштовної.

"Ми не вважаємо, що Ізраїль нам щось винен. Але з моральної точки зору хіба ви не повинні бути на правильній стороні цієї війни?", — сказав він.

Читайте також: Категорія Політика "Справа не у грошах": Зеленський дорікнув владі Ізраїлю Зеленський підкреслив, що Україна не має справжнього контакту з владою Ізраїлю

Як повідомлялося раніше, Корнійчук вже критикував владу Ізраїлю за відсутність реакції на російське вторгнення в Україну, а також закликав розблокувати продаж системи "Залізний купол".