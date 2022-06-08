Посол України закликав владу Ізраїлю "повернутися до реальності" та продати "Залізний купол": деталі

Український дипломат каже, що США не заперечуватимуть

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав владу країни "повернутися до реальності" та схвалити продаж системи ПРО "Залізний купол" на потреби українських захисників.

Як повідомляє AP, посол не став звинувачувати керівництво Ізраїлю у блокуванні закупівель, проте закликав його підкріпити словесну підтримку справами.

"Я хочу, щоб ізраїльський уряд вийшов зі своєї зони комфорту і повернувся до реальності", — сказав він.

За його словами, система "Залізний купол" дозволила б урятувати безліч життів українських жінок та дітей від російських ракет.

Також він розкритикував Ізраїль за його реакцію на війну росії проти України, вказавши на відсутність дій щодо надання військової допомоги, рішення не лікувати українських військових у своїх лікарнях, а також відсутність оновлень в ізраїльських ЗМІ.

Водночас Корнійчук зазначив, що США не заперечуватимуть, якщо Ізраїль схвалить продаж Україні "Залізного бані".

Для довідки. Система "Залізний купол" (Iron dome) вважається однією з найефективніших комплексів протиракетної оборони у світі. Вона призначена для перехоплення ракет малої дальності, а ізраїльська влада заявляла, що за її допомогою вдалося перехопити близько 90% усіх ракет, які були випущені територією країни за останні кілька років.

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Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення росії Ізраїль відхиляв прохання про надання Україні зброї, проте після того, як на початку травня глава російського МЗС Сергій Лаврів відзначився антисемітськими висловлюваннями, там порушили питання про перегляд своєї позиції.

Втім, вже наприкінці травня у ЗМІ з’явилася інформація, що Ізраїль відхилив запит США щодо постачання на потреби ЗСУ протитанкових комплексів Spike.