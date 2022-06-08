Посол Украины призвал власти Израиля "вернуться к реальности" и продать "Железный купол": детали

Украинский дипломат говорит, что США не будут возражать

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал власти страны "вернуться к реальности" и одобрить продажу системы ПРО "Железный купол" на нужды украинских защитников.

Как сообщает AP, посол не стал обвинять руководство Израиля в блокировании закупок, однако призвал его подкрепить словесную поддержку делами.

"Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности", — сказал он.

По его словам, система "Железный купол" позволила бы спасти множество жизней украинских женщин и детей от российских ракет.

Также он раскритиковал Израиль за его реакцию на войну россии против Украины, указав на отсутствие действий в отношении предоставления военной помощи, решения не лечить украинских военных в своих больницах, а также за отсутствие обновлений в израильских СМИ.

Вместе с тем Корнийчук отметил, что США не будут возражать, если Израиль одобрит продажи Украине "Железного купола".

Для справки. Система "Железный купол" (Iron dome) считается одной из самых эффективных комплексов противоракетной обороны в мире. Она предназначена для перехвата ракет малой дальности, а израильские власти заявляли, что с ее помощью удалось перехватить около 90% всех ракет, которые были выпущены по территории страны за последние несколько лет.

Читайте также: Категория Украина Контракт на сотни миллионов: в Польше раскрыли детали передачи тяжелой артиллерии Украине Для Польши это будет самый большой контракт на поставку оружия за последние 30 лет

Напомним, с первых дней полномасштабного вторжения россии Израиль отклонял просьбы о предоставлении Украине оружия, однако после того, как в начале мая глава российского МИД сергей лавров отметился антисемитскими высказываниями, там подняли вопрос о пересмотре своей позиции.

Впрочем, уже в конце мая в СМИ появилась информация, что Израиль отклонил запрос США о поставках на нужды ВСУ противотанковых комплексов Spike.