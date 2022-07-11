Окупанти вдарили по Одещині, пролунали потужні вибухи: що відомо

росіяни випустили чотири ракети по області

У понеділок, 1 липня окупаційна армія росії завдала чергового ракетного удару по Одеській області. У регіоні пролунало кілька вибухів, в місцях прильотів видно щільні стовпи диму. За кілька хвилин до обстрілу була оголошена ракетна небезпека, пролунав сигнал тривоги.

У місцевих Телеграм-каналах з'явилися перші фото наслідків після ракетного обстрілу. За попередніми даними посилено працює протиповітряна оборона, відбиваючи удари ворога. Крім того, в оперативних чатах шириться інформація про ще один запуск ракети у сторону Одещини з акваторії Чорного моря. Проте, на щастя, її вдалося оперативно ліквідувати силами ППО.

Ракетний обстріл Одеської області

Як у своєму Телеграм-каналі повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук, росіяни випустили по Одещині чотири ракети, одна з яких влучила в об'єкт інфраструктури.

Крім того, інформацію про прильоти підтвердив і заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. Згідно з його словами, окупанти поцілили в один з житлових будинків, розташованих в області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше окупаційна армія російської федерації завдала ударів по Дніпропетровській та Сумській областях. Лише по Дніпру загарбники випустили 7 ракет, 6 з яких, на щастя, вдалося збити. Водночас на Сумщині було зафіксовано прильоти двох ракет.