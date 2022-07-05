Ракетний удар по Україні: збити вдалося не всі

Влучення ракет зафіксували у двох областях

Вночі на 5 липня Україна зазнала ракетного удару — тривога зазвучала по всій країні і тривала близько півтори години. На ранок відомо про "прильоти" у Дніпропетровській та Сумській області. Дніпру серйозно дісталося — по місту та області випустили сім ракет, шість із яких вдалося збити.

За словами голови Дніпропетровської ОВВ Валентина Резніченка, ракети збили над обласним центром та Синельниківським районом. У Дніпрі уламки ракети завдали неприємностей — почалася пожежа, але її погасили.

Попередньо ніхто не постраждав. Також без жертв у місті Покров Дніпропетровської області, куди долетіла сьома ракета. Попадання було до приватного сектора — кілька будинків зруйновано, у частині — повибивало вікна. Після вибуху розпочалася пожежа, спецслужби все ще працюють на місці.

Влучення по Шостці Сумської області підтвердив міський голова Микола Нога. Чи постраждалі невідомо, але підтверджено "приліт" двох ракет, після влучення почалася пожежа. Повідомляється, що у частини мешканців пропадали вода та електроенергія.

Повідомлення міського голови

Раніше "Телеграф" писав про ракетні атаки у Харкові — напередодні окупанти зруйнували гімназію у Шевченківському районі. Також, згідно з відомостями з фронту та картами бойових дій, росія також нарощує обстріли з артилерії.