Гучні "хлопки" та пожежі: що вибухає на окупованому Донбасі (фото, відео)

Неприємності почалися вночі проти 10 липня

На окупованій території лунають вибухи та вирують пожежі — про голосні "хлопки" та зарево повідомляють Ясинувата, Алчевськ, Харцизьк, Торез (Чистякове), Шахтарськ, Іловайськ та мешканці Донецька з району поблизу шахти Калініна.

Відзначимо, що всі ці міста в окупації з 2014 року. Від лінії фронту їх відділяє відстань до 70 км. Поки достеменно невідомо, що спричинило пожежі на складах зброї — чи то майстерна робота українських військових, чи то "недопалок", яким часто пояснюють такі випадки.

Місце розташування на карті точок, де повідомляли про вибухи

Одні з перших повідомлень надійшли з Алчевська там після вибуху на пивзаводі почалася пожежа та детонація боєприпасів. Повідомляється, що окупанти влаштували там військовий склад.

В окупованому Шахтарську вибухи стали настільки сильними, що для місцевих мешканців оголосили евакуацію. Тих, хто живе в старій частині міста закликають виїхати або в інші, або взагалі в села.

Фото з Харцизьку

Тим часом в мережі з'являються нові і нові відео пожеж та вибухів. Наступне з Калінінського району Донецька. Попередньо, пожежа на шахті.

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Раніше "Телеграф" писав, що українські військові не зупиняються і вже відкривають третій десяток складів окупантів, вражений отриманими від США HIMARS. А на черзі — поставки для них більш далекобійних пускових установок, які дозволять бити до 300 км.