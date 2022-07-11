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Ахметов зробив резонансну заяву щодо своїх ЗМІ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Мільярдер заявив, що покидає медіаринок Новина оновлена 11 липня 2022, 17:50
Мільярдер заявив, що покидає медіаринок

Він пояснив своє рішення тим, що почав діяти так званий "закон про олігархів"

У понеділок, 11 липня, український бізнесмен Рінат Ахметов, який вважається найбагатшою людиною України, заявив, що його інвестиційна компанія SCM виходить з медійного бізнесу, а телеканали "Україна" та "Україна24" перейдуть державі. Про це йдеться на офіційному сайті SCM.

"Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ", — йдеться у повідомленні.

Бізнесмен пояснив своє рішення тим, що чинності набрав так званий "закон про олігархів", а він, як найбільший приватний інвестор в економіку України неодноразово наголошував, що "не був, не є, й не буде олігархом".

Зазначається, що медіаактиви компанія SCM має передати у шестимісячний термін. При цьому Ахметов додав, що війна в Україні не дає компанії можливість продати бізнес на ринкових умовах.

Варто зазначити, що "Медіа Група Україна", якою керує SCM Ахметова, має у складі телеканали "Україна", "Україна24", "Індиго TV", "Футбол 1/2/3", регіональний "34 канал", оператора супутникового мовлення Xtra TV, платформу OLL.TV, міжнародні канали Ukraine 1, Ukriane 2, NLO TV 2, сайт segodnya.ua, проєкт Vogue.UA, а також продакш-компанії "Теле Про", "Допоможемо ТБ" та медіа-агенцію повного циклу "Медіа Партнерство Баінг". Наразі невідомо, чи мова йде про передачу абсолютно усіх медіа-продуктів.

Нагадаємо, що 30 червня Зеленський надав чинності резонансному рішенню РНБО про створення в Україні реєстру олігархів. Підставою для цього реєстру став скандальний закон про деолігархізацію, запропонований Зеленським і прийнятий у вересні 2021 року. Документ викликав великий резонанс, адже в ньому вбачали спрямованість на утиски окремих осіб, а не подолання олігархії як явища. Після внесення правок, прийняття документа розблокували у листопаді. РНБО прийняла положення про реєстр олігархів у травні 2022 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мільярдер Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти РФ щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час російської військової агресії проти України.

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#ЗМІ #Рінат Ахметов #телеканал Україна #телеканал "Україна 24"