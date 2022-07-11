Ахметов сделал резонансное заявление по поводу своих СМИ

Он объяснил свое решение тем, что начал действовать так называемый "закон об олигархах"

В понедельник, 11 июля, украинский бизнесмен Ринат Ахметов, считающийся самым богатым человеком Украины, заявил, что его инвестиционная компания SCM выходит из медийного бизнеса, а телеканалы "Украина" и "Украина24" перейдут государству. Об этом говорится на официальном сайте SCM.

"На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ", — говорится в сообщении.

Бизнесмен объяснил свое решение тем, что в силу вступил так называемый "закон об олигархах", а он, как крупнейший частный инвестор в экономику Украины, неоднократно подчеркивал, что "не был, не есть, и не будет олигархом".

Медиаактивы компания SCM должна передать в шестимесячный срок. При этом Ахметов добавил, что война в Украине не позволяет компании продать бизнес на рыночных условиях.

Стоит отметить, что "Медиа Группа Украина", которой руководит SCM Ахметова, имеет в составе телеканалы "Украина", "Украина24", "Индиго TV", "Футбол 1/2/3", региональный "34 канал", оператор спутникового вещания Xtra TV, платформу OLL.TV, международные каналы Ukraine 1, Ukriane 2, NLO TV 2, сайт segodnya.ua, проект Vogue.UA, а также продакш-компании "Теле О", "Поможем ТВ" и медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинга". Пока неизвестно, идет ли речь о передаче абсолютно всех медиапродуктов.

Напомним, что 30 июня Зеленский ввел в силу резонансное решение СНБО о создании в Украине реестра олигархов. Основанием для этого реестра стал скандальный закон о деолигархизации, предложенный Зеленским и принятый в сентябре 2021 года. Документ вызвал большой резонанс, ведь в нем видели направленность на притеснение отдельных лиц, а не преодоление олигархии как явления. После внесения правок принятие документа разблокировали в ноябре. СНБО принял положение о реестре олигархов в мае 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что миллиардер Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против РФ о компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время российской военной агрессии против Украины.