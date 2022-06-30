Зеленский ввел в действие нашумевшее решение СНБО

В электронный реестр будут попадать открытые данные об олигархах, признать их конфиденциальными будет невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в силу резонансное решение Совета национальной безопасности и обороны о создании в Украине реестра олигархов. Документ прописывает порядок заключения и ведения "Реестра лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Соответствующий указ президента, датированный 29 июня, появился на официальном сайте главы государства. Он вступает в силу со дня его подписания.

О каждом лице, признанном олигархом, в реестре будут указывать полное имя, дату и место рождения, идентификационные данные, реквизиты паспортов и другие сведения. По каждому будет опубликовано обоснование, почему то или иное лицо признали олигархом. Реестр будет электронным. Его будут составлять на государственном языке.

Отдельно отмечается, что сведения, внесенные в реестр, не могут быть признаны конфиденциальными. Не будут попадать в него только данные, содержащие государственную тайну или служебную информацию.

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Впрочем, доступ к списку олигархов не будет открытым. Ознакомиться с его содержанием смогут декларанты, регистраторы, сотрудники держателя и администратора реестра, а также глава, секретарь и члены СНБО. Право на просмотр реестра также будут иметь должностные лица и работники других государственных органов.

Контроль за исполнением этого решения президент возложил на главу СНБО.

Напомним, основания для создания реестра олигархов дал скандальный закон о деолигархизации, предложенный Зеленским и принятый в сентябре 2021 года. Документ вызвал большой резонанс, ведь в нем видели направленность на притеснение отдельных лиц, а не преодоление олигархии как явления. После внесения правок принятие документа разблокировали в ноябре. СНБО принял положение о реестре олигархов в мае 2022 года.