В Кабмине просят олигархов поторопиться: за них возьмутся совсем скоро
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Глава Минюста уверен, что соответствие олигархическим критериям очень легко проверить.
Совет национальной безопасности и обороны Украины готовится назвать первых олигархов, как это предусмотрено "антиолигархическим" законом Зеленского. В Кабмине уверяют, что критерии попадания в список четко определены, и их легко может проверить каждый желающий.
Как отметил министр юстиции Денис Малюська, первые решения по олигархам могут появиться уже в конце мая.
В реестр олигархов будут включать по следующим признакам:
- наличие значимых активов;
- монополия на отдельном рынке товаров;
- участие в политической жизни;
- контроль медиа.
По словам Малюськи, в части политики все просто и легко проверяется. В частности, если лицо занимает высокую политическую должность, имеет родственников или бизнес-партнеров на такой должности.
Что касается собственности медиа, то здесь будут смотреть на владельцев и конечных бенефициаров телеканалов.
"Заходим на соответствующий вебсайт, смотрим информацию о структуре собственности или спрашиваем ее у Нацсовета по телевидению и радиовещанию и смотрим, кто из таких потенциальных кандидатов в олигархи официально находится в структуре собственности медиа", — уточнил Малюська.
Глава Минюста уточнил, что таким же образом можно проверить структуру собственности любой компании через госреестр, или пересмотреть декларации нардепов и взглянуть на обороты компаний, которыми они владеют.
Малюська предупредил олигархов, что у них есть еще время, чтобы избавиться хотя бы от одного из перечисленных выше признаков.
"Пока же те, кто имеет все признаки олигарха, еще имеют больше 3 месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере одной из них. Ведь ключевая цель закона об олигархах — не загнать их в рамки ограничений, а побудить добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом", — резюмировал глава Минюста.
Напомним, что реакция на "антиолигархический" закон среди украинских экспертов была неоднозначной. В частности, в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" политтехнологи и аналитики пришли к мнению, что он направлен против конкретных лиц, а не против системы в целом.
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