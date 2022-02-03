В Кабмине просят олигархов поторопиться: за них возьмутся совсем скоро

Глава Минюста уверен, что соответствие олигархическим критериям очень легко проверить.

Совет национальной безопасности и обороны Украины готовится назвать первых олигархов, как это предусмотрено "антиолигархическим" законом Зеленского. В Кабмине уверяют, что критерии попадания в список четко определены, и их легко может проверить каждый желающий.

Как отметил министр юстиции Денис Малюська, первые решения по олигархам могут появиться уже в конце мая.

В реестр олигархов будут включать по следующим признакам:

наличие значимых активов; монополия на отдельном рынке товаров; участие в политической жизни; контроль медиа.

По словам Малюськи, в части политики все просто и легко проверяется. В частности, если лицо занимает высокую политическую должность, имеет родственников или бизнес-партнеров на такой должности.

Что касается собственности медиа, то здесь будут смотреть на владельцев и конечных бенефициаров телеканалов.

"Заходим на соответствующий вебсайт, смотрим информацию о структуре собственности или спрашиваем ее у Нацсовета по телевидению и радиовещанию и смотрим, кто из таких потенциальных кандидатов в олигархи официально находится в структуре собственности медиа", — уточнил Малюська.

Глава Минюста уточнил, что таким же образом можно проверить структуру собственности любой компании через госреестр, или пересмотреть декларации нардепов и взглянуть на обороты компаний, которыми они владеют.

Малюська предупредил олигархов, что у них есть еще время, чтобы избавиться хотя бы от одного из перечисленных выше признаков.

"Пока же те, кто имеет все признаки олигарха, еще имеют больше 3 месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере одной из них. Ведь ключевая цель закона об олигархах — не загнать их в рамки ограничений, а побудить добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом", — резюмировал глава Минюста.

Напомним, что реакция на "антиолигархический" закон среди украинских экспертов была неоднозначной. В частности, в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" политтехнологи и аналитики пришли к мнению, что он направлен против конкретных лиц, а не против системы в целом.