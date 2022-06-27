Ахметов подал иск против россии: требует миллиарды долларов

Ринат Ахметов подал иск против россии в ЕСПЧ за ущерб его собственности в Мариуполе.

Миллиардер Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против рф по поводу компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии россии против Украины.

Об этом сказано в заявлении группы SCM, основателем и акционером которой является Ахметов.

"Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления россии против Украины и каждого украинца — вопиющие. Виновные должны понести наказание. Мною — с помощью лучших украинских и американских юристов — подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба.

Как владелец "Азовстали" и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских вооруженных сил, вторгшихся в Украину, Ахметов делает все возможное для привлечения россии к ответственности за разрушения, которые она сеет на территории Украины, — говорится в сообщении.

Украинского бизнесмена в этом деле представляет международная юридическая фирма Covington & Burling LLP.

За нарушение прав собственности Ринат Ахметов требует от российской федерации возмещения ущерба. Предполагается, что россия должна выплатить Ахметову миллиарды долларов за нарушение его прав человека.

Отмечается, что в дополнение к этой жалобе Ахметов подал иск о принятии срочных обеспечительных мер, предотвращающих дальнейшую блокаду, мародерство, перенаправление потоков и уничтожение со стороны россии зерновых и стали, изготовленной предприятиями SCM.

Как сообщалось, ранее Ахметов выступил с резким заявлением о войне россии против Украины, назвав действия российской власти геноцидом и военными преступлениями.