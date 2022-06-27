Ахметов подав позов проти росії, вимагає мільярди доларів - у путіна вже відповіли

Рінат Ахметов подав позов проти росії до ЄСПЛ про відшкодування збитків його власності у Маріуполі.

Мільярдер Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти росії щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час військової агресії росії проти України.

Про це сказано у заяві групи SCM, засновником та акціонером якої є Ахметов.

"Зло не може залишатися безкарним. Злочини росії проти України та кожного українця — кричущі. Винних мають покарати. Мною — за допомогою найкращих українських та американських юристів — подано скаргу до Європейського суду з прав людини про відшкодування збитків.

Як власник "Азовсталі" та багатьох інших промислових підприємств, які стали метою російських збройних сил, що вторглися в Україну, Ахметов робить все можливе для притягнення росії до відповідальності за руйнування, які вона сіє на території України, — йдеться у повідомленні.

Українського бізнесмена у цій справі представляє міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP.

За порушення прав власності Рінат Ахметов вимагає від російської федерації відшкодування збитків. Передбачається, що росія має виплатити Ахметову мільярди доларів за порушення його прав людини.

Зазначається, що на додаток до цієї скарги Ахметов подав позов про вживання термінових забезпечувальних заходів, що запобігають подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків та знищенню з боку росії зернових і сталі, виготовленої підприємствами SCM.

В свою чергу прес-секретар президента росії дмитро пєсков уже прокоментував позов українського бізнесмена та заявив, що росія вийшла з-під юрисдикції ЄСПЛ.

"Ми вже вийшли з відповідних документів, тому тут відповідь абсолютно очевидна", — сказав пєсков.

Як повідомлялося, раніше Ахметов виступив із різкою заявою про війну росії проти України, назвавши дії російської влади геноцидом та військовими злочинами.