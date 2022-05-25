Ахметов высказался о Донбассе и Крыме и нашел жесткие слова о россии

Олигарх отметил, что молчание о войне в Украине для него недопустимо

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов выступил с резким заявлением о войне россии против Украины, назвав действия российской власти геноцидом и военными преступлениями. Однако олигарх убежден, что наша страна победит в войне и вернет Крым и весь Донбасс.

Об этом он заявил в интервью изданию "Новое время".

Правдиво о войне и не только – ищите в нашем Telegram

В ходе беседы с Ахметовым журналист поинтересовался, что означает перенесение мощностей нескольких предприятий SCM (System Capital Management — инвестиционная группа Украины, 100% акций которой принадлежит Ахметову) на запад Украины. И может ли означать, что, по мнению Ахметова, путин не доберется до тех регионов.

На что бизнесмен ответил так: "Перенос предприятий — это временная вынужденная мера для обеспечения энергобезопасности страны и сохранения жизней людей. А во что я верю — это в нашу победу, с Крымом и Донбассом в составе единой Украины".

При этом он отметил, что, несмотря на прежнюю поддержку президента-беглеца Виктора Януковича, его позиция и ценности останутся неизменными и всегда будут за Украину.

"Я был, есть и буду проукраинским, как и мои взгляды, и ценности. Именно поэтому в течение долгих лет я — крупнейший частный инвестор, работодатель и налогоплательщик Украины. И вижу Украину свободной, демократической европейской страной. В 2012 году я перестал быть депутатом парламента и не занимаюсь политикой 10 лет. Я не раз говорил, что мой поход в политику был ошибкой. Неоправданная и жестокая агрессия россии против Украины и военные преступления путина только укрепили мою позицию — что Украина должна быть независимой и сильной как никогда", — подчеркнул Ринат Ахметов.

Олигарх в очередной раз отметил, что 24 февраля россия пошла войной на Украину, напала на нашу страну без причин и поводов, а российские военные за это время убили десятки тысяч мирных жителей.

"Действия россии в Украине - это геноцид и военные преступления. Это не радикальная, а честная и справедливая позиция, на которой я настаиваю и не боюсь ее занимать. Бояться надо не спецслужб, а собственной совести. Молчать в этой ситуации я не буду — для меня это недопустимо", — резюмировал Ахметов.

Напомним, что Ринат Ахметов является владельцем завода "Азовсталь", который оккупанты бомбят в Мариуполе. Ранее он заявил, что предприятие ни при каких условиях не будут работать в условиях российской оккупации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский бизнесмен Олег Тиньков открыто выступил против войны в Украине и раскритиковал путина.