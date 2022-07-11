У Харкові ракета зруйнувала 6-поверхівку: що відомо (відео)

У Харкові за ніч пролунало три потужні вибухи

Вранці 11 липня російська ракета потрапила в житлову шестиповерхівку. Обстріли міста практично відбуваються щодня та щоночі.

Внаслідок ракетного удару вранці, 11 липня, частково зруйновано житлову шестиповерхівку в центральній частині Харкова, повідомляє "Суспільне Харків".

Представники обласної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, що станом на 4.30 вдалося врятувати одну жінку похилого віку. Розбір завалів продовжується.

Повітряна тривога в Харкові була оголошена о 00:23. Перший вибух пролунав о 3:32. Пізніше мешканці чули ще два вибухи.

Як повідомлялося, Харків уже далеко не вперше зазнає ранкових ракетних атак.

Так, 7 липня російські окупанти завдали масованого удару по Харкову. Було щонайменше шість попадань ворожих ракет у різних районах міста. Внаслідок обстрілу тоді загинули 3 особи, а ще 5 мирних жителів отримали поранення.

10 липня близько 3:30 ранку росіяни випустили ракети по Слобідському та Основ’янському районам міста. Цілилися в школу та житловий будинок. Тоді також не обійшлося без постраждалих.