У Харкові ракета зруйнувала 6-поверхівку: що відомо (відео)
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У Харкові за ніч пролунало три потужні вибухи
Вранці 11 липня російська ракета потрапила в житлову шестиповерхівку. Обстріли міста практично відбуваються щодня та щоночі.
Внаслідок ракетного удару вранці, 11 липня, частково зруйновано житлову шестиповерхівку в центральній частині Харкова, повідомляє "Суспільне Харків".
Представники обласної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, що станом на 4.30 вдалося врятувати одну жінку похилого віку. Розбір завалів продовжується.
Повітряна тривога в Харкові була оголошена о 00:23. Перший вибух пролунав о 3:32. Пізніше мешканці чули ще два вибухи.
Як повідомлялося, Харків уже далеко не вперше зазнає ранкових ракетних атак.
Так, 7 липня російські окупанти завдали масованого удару по Харкову. Було щонайменше шість попадань ворожих ракет у різних районах міста. Внаслідок обстрілу тоді загинули 3 особи, а ще 5 мирних жителів отримали поранення.
10 липня близько 3:30 ранку росіяни випустили ракети по Слобідському та Основ’янському районам міста. Цілилися в школу та житловий будинок. Тоді також не обійшлося без постраждалих.