Війна — день 137: штурм окупантів захлинувся, контратака ЗСУ на Херсонщині дедалі ближче

Оперативно про головне за 10 липня

Українські захисники ведуть оборону проти російських загарбників упродовж 137 днів. Окупанти кидають безліч сил на захоплення окремих точок на Донбасі, проте ефективне протистояння української армії знижує і без того невеликі темпи наступу росіян. Останнім часом штурмові дії окупантів жорстко припиняються ЗСУ, хоча атаки російської армії йдуть на всій лінії фронту. До речі, українська влада закликає жителів окупованої Херсонщини та Запоріжжя евакуюватися, що може вказувати на приближення контратаки ЗСУ на цьому напрямі. Російські терористи продовжують обстрілювати українські міста ракетами. А на політичному фронті знову засвітився дмитро медведєв, який у стилі гопника поміркував на тему превентивного удару.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 10 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Ще 15 людей поранено внаслідок ракетних ударів рф по Костянтинівці на Донеччині, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"У Костянтинівці не менше 5 прильотів по житлових масивах – вже зараз відомо про 1 загиблого та 18 поранених", — повідомив Кириленко.

Про події за 7 липня можна прочитати у статті: "Війна — день 134: окупанти продовжують обстріл міст, але ЗСУ просуваються на кількох напрямках".

Вся важлива інформація за 8 липня доступна у матеріалі: "Війна — день 135: окупанти планують захопити ще один облцентр, дивна заява путіна".

З новинами минулої доби, 9 липня, можна ознайомитися у зведенні за суботу: "Війна — день 136: просування окупантів сповільнилося, приниження росії на міжнародній арені".