Війна — день 134: окупанти продовжують обстріл міст, але ЗСУ просуваються на кількох напрямках

Оперативно про головне за 7 липня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває ось уже 134 дні, за які окупанти втратили понад 36,5 тисяч солдатів і безліч одиниць бойової техніки. Однак, попри важкі втрати та західні санкції, російське керівництво готове й надалі кидати своїх військових на забій. Не змінюється ситуація і з обстрілами мирних міст України, якими окупанти руйнують цивільну інфраструктуру та вбивають мирних жителів. Однак ЗСУ продовжують методично завдавати втрат російським підрозділам і не збираються зупинятися, доки вся територія нашої країни не буде звільнена.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 7 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:30 Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що ЗСУ просуваються на низці тактичних напрямків у Херсонській та Запорізькій областях

Головна інформація за 4 липня доступна у нашому матеріалі: "Війна — день 131: відступ на Донбасі, тривожна заява Зеленського".

З новинами минулої доби, 5 липня, можна ознайомитися у зведенні за вівторок: "Війна — день 132: ЗСУ "прасують" склади окупантів по всьому фронту і просуваються на півдні".

А про те, що трапилося 6 липня, можна дізнатися на засланні: "Війна — день 133: окупанти заворушилися в Херсоні, скандал із довідками від військкоматів в Україні".