Війна — день 131: відступ на Донбасі, тривожна заява Зеленського

Оперативно про головне 4 липня

Росія вже протягом 131 дня веде повномасштабне вторгнення в Україну. На східному фронті окупанти зайняли Лисичанськ після відступу ЗСУ. Крім того, міністр оборони рф сергій шойгу вже відзвітував кривавому диктатору володимиру путіну про нібито захоплення всієї Луганської області. Президент України Володимир Зеленський заявив, що є ризики такого сценарію, хоча ситуація на фронті може часто змінюватися. На півдні України окупанти втратили важливий шлях постачання. На політичному фронті у команді президента розповіли, на яких умовах проведуть переговори з росією.

У цій трансляції "Телеграф" інформуватиме про головні події, що відбулися в Україні та світі 4 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 До 19 збільшилась кількість поранених внаслідок ворожих обстрілів Слов'янська.

"Слов'янськ вдень зазнав масованого обстрілу — загинуло 6 осіб, у тому числі 1 дитина, поранено — 19. Пошкоджено близько 40 житлових будинків. Весь масштаб завданих збитків ще встановлюємо", — повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Інформацію про ситуацію на фронті за 1 липня можна прочитати в нашій статті: "Війна — день 128: ЗСУ наступають на півдні, росіяни мстять за Зміїними ракетами".

Зведення новин за 2 липня доступне в нашому матеріалі за суботу: "Війна — день 129: західна зброя кошмарить окупантів, загроза Краматорську".

З новинами минулої доби, 3 липня, можна ознайомитися у зведенні за неділю: "Війна — день 130: вихід української армії з Лисичанська, погрози лукашенка".