Росіян розбудили "хлопки" у Курську: що відомо (відео)

Курчанам вночі було неспокійно

Окрім вибухів у Білгороді про "хлопки" повідомляли і в Курську. Близько 3-ї години ночі місцеві жителі побачили спалахи в небі, нібито спрацювали сили ППО.

Голова регіону Роман Старовойт підтверджує роботу ППО та заявляє, що це нібито українські безпілотники "Стриж" у кількості 2 штук було збито.

Згідно з відео та фото у соцмережах — у небі справді відбувалося щось дивне. Нагадаємо, Курська область прилягає до кордону України з боку Сумщини. Там розташований військовий контингент російської армії.

Курськ та Білгород на карті

У районі населеного пункту Олешня Курської області кілька днів тому було розгорнуто комплекси радіоелектронної боротьби. Про якісь руйнації внаслідок спалахів у небі чи знаходження фрагментів чогось не повідомляється.

У прикордонних з Україною регіонах у росії запроваджено підвищений рівень терористичної небезпеки, Україну регулярно звинувачують в обстрілі. При цьому росія постійно поливає вогнем Сумську область — використовує не лише міномети, а й ракети, запущені з повітря.

Раніше "Телеграф" писав про просування окупантів на Луганщині, вони увійшли до Лисичанська. Згідно з картами бойових дій та думкою Інституту вивчення війни, область може бути захоплена за дні.