У ЗСУ спростували гучну інформацію західних журналістів: "Це неправда і може зашкодити"

Дані видання The Economist не отримала підтвердження

Інформація про близьку відстань Сил оборони України до окупованого росіянами Херсона, яку західні журналісти отримали від українського офіцера військової розвідки з позивним "Бандерас", не відповідає дійсності. Ба більше, вона може нашкодити Україні.

Про це у понеділок, 4 липня, заявила керівник об'єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Таким чином вона спростувала ранкову статтю видання The Economist про те, що українські військові вже стоять за кілометр від Херсона.

"Просування військ можуть коментувати лише військові. Будь-які аналітики, депутати, інші політичні та просто активні діячі наразі лише шкодять подібними заявами та проголошенням такої інформації. По-перше, вона не відповідає дійсності, по-друге, вона дезорієнтує наших людей, місцеве населення, воно шкодить не лише військовій операції, а й іміджу тих, хто це заявляє", — відповіла Наталія Гуменюк.

При цьому вона уточнила, що просування українських військ у напрямку тимчасово окупованого Херсона таки йде. Збройні сили України "просуваються повільно, але впевнено". В ОК "Південь" кажуть, що військові воліють зберігати тишу у рамках військової операції.

Варто зазначити, що видання The Economist писало про те, що передові підрозділи української армії вже знаходяться приблизно за кілометр від Херсона й наступні два тижні, за інформацією джерел, будуть "ще цікавішими", а бої на півдні лише посиляться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку генерала Сергія Кривоноса, визволення Херсонської області не буде швидким. Він нагадав, що регіон ділить велика водна перешкода.