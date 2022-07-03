Життя в окупації: у Херсоні студентів великого вишу вигнали із гуртожитку

Випадок захоплення гуртожитку показовий, але не одиничний

Окупанти продовжують захоплювати українське майно на окупованих територіях і цього разу прийшли до гуртожитку Херсонського державного університету.

Як повідомив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов у своєму Фейсбуку, всіх студентів та аспірантів, які там проживали, окупанти вигнали на вулицю.

"Очевидно, готують для заселення своїми людьми, військовими чи цивільними спеціалістами", — повідомив він.

Примітно, що цей випадок не поодинокий для Херсона, оскільки в коментарях до запису керівниця регіональної філії GIZ Ukraine Оксана Силюкова зазначила, що така ж ситуація сталася і з готелем, в якому розташований їхній офіс.

Як повідомлялося раніше, на окуповані території Запорізької та Херсонської областей масово переїжджають окупанти з депресивних регіонів Далекого Сходу Росії, в основному з Бурятії та Якутії. Місцеві партизани кажуть, що практично щодня у міста на кшталт Енергодару, Бердянська та Мелітополя прибуває кілька сімей, які заселяються у залишені місцевими мешканцями квартири.