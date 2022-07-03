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Жизнь в оккупации: в Херсоне студентов крупного вуза выгнали из общежития

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Херсонский государственный университет
Херсонский государственный университет

Случай захвата общежития показательный, но не единичный

Оккупанты продолжают захватывать украинское имущество на оккупированных территориях и на этот раз пришли в общежитие Херсонского государственного университета.

Как сообщил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в своем Фейсбук, всех студентов и аспирантов, которые там проживали, оккупанты выгнали на улицу.

"Очевидно, готовят для заселения своими людьми, военными или гражданскими специалистами", — сообщил он.

Примечательно, что похоже этот случай не единичный для Херсона, поскольку в комментариях к записи руководительница регионального филиала GIZ Ukraine Оксана Силюкова отметила, что такая же ситуация произошла и с отелем, в котором расположен их офис.

Как сообщалось ранее, на оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей массово переезжают оккупанты из депрессивных регионов Дальнего Востока россии, в основном из Бурятии и Якутии. Местные партизаны говорят, что практически каждый день в города вроде Энергодара, Бердянска и Мелитополя прибывает несколько семей, которые заселяются в оставленные местными жителями квартиры.

Теги:
#Украина #Россия #Херсон