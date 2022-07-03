"Переваги у нас немає": Зеленський пояснив ситуацію на Луганщині

Президент припустив ймовірність того, що вся Луганська область буде окупована

Попри те, що ЗСУ роблять все можливе, щоб зупинити росіян у Луганській області, українські захисники там не мають переваги, а тому вся область може бути окупована

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час виступу перед представниками ЗМІ після зустрічі із прем’єром Австралії Ентоні Албенізі.

За його словами, українській армії необхідно отримати вогневу перевагу, щоб мати можливість тиснути на росіян у Луганській області, проте зараз такої немає.

"Там справді найскладніша ситуація, найнебезпечніша, і там переваги у нас немає", — сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що з початку вторгнення ситуація на полі бою неодноразово різко змінювалася, а тому він не став давати конкретної відповіді на питання про те, чи росіяни зможуть повністю окупувати Луганську область. За словами глави держави, все залежатиме від темпів постачання озброєння Україні.

Як повідомлялося раніше, у Генштабі ЗСУ офіційно повідомили, що українська армія була змушена залишити позиції у Лисичанську (Луганська область). За словами військових, продовження оборони міста за умови тотальної переваги росіян в авіації, артилерії та РСЗВ призвело б до фатальних наслідків.