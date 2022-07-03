Росіяни обстріляли себе самі? З’явилися нові деталі нічних "хлопків" у Білгороді (фото)

Росіян могли вбити їхні ж військові

Нічні вибухи в Білгороді, які так переполошили місцевих жителів, могли статися через неправильну траєкторію снарядів, випущених російськими військовослужбовцями. Про це свідчать уламки зенітних ракет, які застрягли у деяких міських будівлях після обстрілу.

Увагу на технологічні особливості снарядів звернули увагу в антивоєнному Telegram-каналі "Сеятель ветра". Його адміністратори наголошують, що українська армія не має такого озброєння, тому очевидні висновки напрошуються самі собою.

Швидше за все, по Білгороду "відпрацювали" ракетами із зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир С1". До речі, саме така техніка регулярно знищувалась підрозділами ЗСУ на Зміїному острові до його повного звільнення від російських загарбників.

Шматок ракети просто повис на будівлі

"Схоже, загиблі жителі Білгорода (наразі повідомляється про п’ять) стали жертвами своїх військових", — зазначають у "Сеятеле ветра".

Поки невідомо, чи був обстріл навмисним — як провокація, чи став безглуздою випадковістю через відхилення ракет від початкового курсу.

Фото ракети "Панциря" із відкритих джерел. Схожість із уламками із Білгорода справді є

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як на вибухи у Білгороді відреагували українські користувачі соцмереж. Спойлер — співчуття від людей, що чотири місяці живуть у стані війни, чекати не доводиться.